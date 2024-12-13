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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار تجاه منازل المواطنين غربي مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال نفذ قصفا بالمدفعية، تزامنا مع إطلاق نار تجاه منازل المواطنين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك عدد من الإصابات  وصلت إلى مستشفى العودة بعد قصف منزلًا يعود لعائلة السلول بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شننت الزوارق الحربية لجيش الاحتلال قصفا مكثفا استهدفت به مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة "جورة اللوت" جنوب مدينة خان يونس، إلى 3 شهداء.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المقاومة خلالها قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر القديم شرقي نابلس.

فلسطين قصف مدفعي استهداف مخيم النصيرات استهداف منازل المدنيين