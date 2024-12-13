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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة توجه تهمة لمدير سجن سابق في دمشق بممارسة التعذيب ضد المعتقلين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وجهت الولايات المتحدة الامريكية، تهمة لـ "سمير عثمان الشيخ" المدير السابق لسجن عدرا، بممارسة التعذيب ضد المعتقلين، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

 وقالت نيكول أرجنتييري المسؤولة في وزارة العدل الأمريكية من خلال بيان، إن مدير السجن السابق "متهم بتعذيب معارضين سياسيين وسجناء آخرين بهدف ردع معارضة نظام بشار الأسد".

أعلنت الأمم المتحدة أعلنت، أن هناك 1.1 مليون نازح إضافي في سوريا  بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومساء أمس الخميس، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقه البالغ نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة لأراضي سوريا وسيادتها.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مئات الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع عدّة في سوريا، مؤكدًا على ضرورة التهدئة على كل الجبهات في جميع أنحاء سوريا.

الولايات المتحدة تهمة التعذيب مدير سجن سابق سوريا