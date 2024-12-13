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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. زوارق الاحتلال الحربية تقصف المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن زوارق الاحتلال الحربية قصفت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منزل المعتقل عز سلامة المسالمة وسط البلدة، وأخذت قياسات المنزل، وطلبت من عائلته إفراغ محتوياته تمهيدا لهدمه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى شهـداء الأقصى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا على مربعا سكنيا يسكنه عشرات المدنيين في مخيم النصيرات.

وأكد مدير مستشفى شهـداء الأقصى، أن جروح معظم المصابين الذين نقلوا للمستشفى بليغة وبعضهم بترت أطرافهم جراء القصف. 

وأشار إلى أن عدد كبير من ضحايا القصف في النصيرات لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، مع وجود نحو 45 شهيدا في المحافظة الوسطى خلال 24 ساعة.

فلسطين زوارق الاحتلال استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة