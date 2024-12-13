تسليم 10 فتيات 40 جهازًا كهربائيًا احتفالًا بالعيد القومي في الأقصر.. صور

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، فعالية تسليم عدد 40 جهاز كهربائي إلى 10 من العرائس المقبلات على الزواج.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر فى جو ملئ بالسعادة للجميع، وعلى هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

احتفالات العيد القومي

وخلال الفعالية، أعرب محافظ الأقصر، عن سعادته بالتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع، مشيدًا بالدور الوطنى الذى تقوم به المؤسسة فى مشاركة الدولة مبادراتها وفاعلياتها وعيدها القومي والمساهمة فى العديد من المجالات الخيرية والتنموية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الوطنية التي يجب أن يتحلى بها كافة رجال الأعمال تجاه خدمة مجتمعهم للنهوض بالمجتمع فى شتى المجالات، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني أن تحذو حذوها في المشاركات المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، مقدمًا الشكر لمؤسسة العربي للتنمية المجتمعية لدورها البارز في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، قدمت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، التهنئة إلى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وشعب محافظة الأقصر الكريم بمناسبة العيد القومي، معربة عن سعادتها بتواجدها بين أبناء المحافظة، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ في كافة المجالات، مؤكدة أن مؤسسة العربى لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وضمن مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع لن تدخر جهدًا فى المشاركة مع ابناء مصر في كافة ربوعها.

كما أهدت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، درعا تذكارية لمحافظ الأقصر تقديرا لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

توزيع هدايا رمزية على المواطنين احتفالًا بعيد الأقصر القومي

وكانت مجموعة العربي قد شاركت في العيد القومي لمحافظة الأقصر، بالعديد من الفعاليات التى توثق دور القطاع الخاص فى التواجد بالمجتمع والمشاركة معه في كافة الأحداث، كما ساهمت بإقامة احتفالية في شوارع المحافظة تمثلت في تحرك عدد من السيارات توزع هدايا رمزية على المواطنين، وذلك برفقة فرقة موسيقية تعزف الأناشيد والأغاني الوطنية، باعثة برسالة حب وتهنئة لمحافظة الأقصر، كما ساهمت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع فى تسليم 40 جهاز كهربائى من منتجات العربي للفتيات المقبلات على الزواج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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