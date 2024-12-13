وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضح بلينكن أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ لمنظومة هيمارس وأنظمة طيران مسير.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "وافق الرئيس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، هذه بالفعل الحزمة رقم 72 من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف".

وأضاف كيربي، أن المساعدات الجديدة لكييف ستشمل الذخيرة والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.