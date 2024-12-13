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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضح بلينكن أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ لمنظومة هيمارس وأنظمة طيران مسير.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "وافق الرئيس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، هذه بالفعل الحزمة رقم 72 من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف".

وأضاف كيربي، أن المساعدات الجديدة لكييف ستشمل الذخيرة والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.

وزير الخارجية الامريكي حزمة مساعدات جديدة أوكرانيا 500 مليون دولار