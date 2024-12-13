قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين خلال اقتحام المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيا ونجله من بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وذلك خلال اقتحام الاحتلال البلدة، كما داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل داخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منزل المعتقل عز سلامة المسالمة وسط البلدة، وأخذت قياسات المنزل، وطلبت من عائلته إفراغ محتوياته تمهيدا لهدمه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.