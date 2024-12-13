فلسطين.. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال خيمة نازحين في جنوب خان يونس إلى 3 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة "جورة اللوت" جنوب مدينة خان يونس، إلى 3 شهـداء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك 33 شهيدًا حتى الآن، وأكثر من 84 مفقودًَا ومصابًا في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال منزلًا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن الاستهداف الإسرائيلي لخيم النازحين في منطقة جورة اللوث جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نتج عنه 6 إصابات حتى الآن من بينهم أطفال وامرأة.

قال مدير مستشفى شهـداء الأقصى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا على مربعا سكنيا يسكنه عشرات المدنيين في مخيم النصيرات.

وأكد مدير مستشفى شهـداء الأقصى، أن جروح معظم المصابين الذين نقلوا للمستشفى بليغة وبعضهم بترت أطرافهم جراء القصف.

وأشار إلى أن عدد كبير من ضحايا القصف في النصيرات لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، مع وجود نحو 45 شهيدا في المحافظة الوسطى خلال 24 ساعة.