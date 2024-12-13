علي الحجار يعيد ذكريات الزمن الجميل بأغاني تترات المسلسلات في حفل بالأوبرا.. صور

احتضن المسرح الكبير أمسية من طراز فريد أحياها النجم علي الحجار، وشهدها حشد جماهيرى ضخم، وذلك فى إطار إعادة تشكيل الوجدان الجمعي ونشر المواد الإبداعية الجادة من خلال دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

فبين ذكريات زمن النقاء توهج النجم علي الحجار بكوكبة من تترات المسلسلات الدرامية التى قدمها على مدار مشواره الفني، ونجحت فى التعبير عن مجموعة من المبادئ والقيم السامية والمثل العليا، وتفاعل معها الحضور، وبصوته المميز وإحساسه الصادق تغنى بـ مقدمة ونهاية المال والبنون، أولاد آدم، رحلة السيد أبو العلا البشرى، اللقاء الثانى، كناريا، الآيام، السيرة الهلالية، الوقف ومن أغانيه الداخلية يا مصرى ليه - يا أبو الريش، الشهد والدموع، النديم، وجع البعاد، الرحايا، عمر بن عبد العزيز، جزيرة غمام، الليل وأخره، بنت وولد ( أغنية داخل فيلم إسكندرية نيويورك )، فى هويد الليل من (مسلسل غوايش )، ذئاب الجبل، مسألة مبدأ، عارفة ( من مسلسل الفرسان ) وبوابة الحلوانى.