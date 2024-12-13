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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدير مستشفى شهـداء الأقصى: جروح معظم مصابي مجزرة النصيرات بليغة وبعضهم بترت أطرافهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مدير مستشفى شهـداء الأقصى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا على مربعا سكنيا يسكنه عشرات المدنيين في مخيم النصيرات.

وأكد مدير مستشفى شهـداء الأقصى، أن جروح معظم المصابين الذين نقلوا للمستشفى بليغة وبعضهم بترت أطرافهم جراء القصف. 

وأشار إلى أن عدد كبير من ضحايا القصف في النصيرات لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، مع وجود نحو 45 شهيدا في المحافظة الوسطى خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك 33 شهيدًا حتى الآن، وأكثر من 84 مفقودًَا ومصابًا في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال منزلًا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن الاستهداف الإسرائيلي لخيم النازحين في منطقة جورة اللوث جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نتج عنه 6 إصابات حتى الآن من بينهم أطفال وامرأة.

مدير مستشفى شهـداء الأقصى الاحتلال قصف مربعا سكنيا استهداف مخيم النصيرات