بلينكن يبحث مع أردوغان في أنقرة آخر التطورات في سوريا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان آخر التطورات في سوريا.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، ونشره الموقع الرسمي للوزارة.

وبحسب ميلر، ناقش بلينكن التعاون الإقليمي القوي بين الولايات المتحدة وتركيا ومصلحتهما المشتركة في دعم الانتقال السياسي بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وشاملة.

وأكد بلينكن أهمية احترام جميع الجهات الفاعلة في سوريا لحقوق الإنسان، ودعم القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك أعضاء الأقليات.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وأكد أن النازحين السوريين سيظلون بحاجة إلى الحماية.

كما ناقش بلينكن، خلال الاجتماع، الحاجة الملحة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن ويزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المعرضين للخطر.