بطريرك موسكو لـ يوحنا العاشر: نقف إلى جانبكم ونؤكد تضامن الكنيسة الروسية

غبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا في اتصال هاتفي مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر

"نقف إلى جانبكم ونؤكد تضامن الكنيسة الروسية ونضرع إلى الله أن يثبت السلام في القلوب".

نقل غبطة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل محبة وتضامن الكنيسة الروسية إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة وعبره إلى أبناء كنيسة أنطاكية وسائر المشرق وذلك عبر اتصال هاتفي.

وأكد غبطته أن الكنيسة الروسية تقف إلى جانب الكنيسة الأنطاكية في ضوء ما يجري في سوريا.

وأكد الطرفان على الدور المسيحي المناط بالمسيحيين في الشرق الأوسط وأن هذا الدور يتعدى الكم والعدد ويتخطى منطق الأكثرية والأقلية إلى منطق الدور والرسالة المتأصلة في العراقة منذ ألفي عام.

ومن جهته شكر غبطته للبطريرك الروسي تضامنه الأخوي، مشددًا على عمق العلاقة التاريخية.