33 شهيدا وأكثر من 84 مفقودًا ومصابا في مجزرة الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن هناك 33 شهيدًا حتى الآن، وأكثر من 84 مفقودًَا ومصابًا في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال منزلًا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن الاستهداف الإسرائيلي لخيم النازحين في منطقة جورة اللوث جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نتج عنه 6 إصابات من بينهم أطفال وامرأة.

وقال مصدر طبي فلسطيني، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة في أكتوبر 2024 استشهد وفقد أكثر من 4 آلاف شخص وأصيب أكثر من 12 ألفا آخرين.