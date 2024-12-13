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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"جوتيريش" قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

جوتيريش
جوتيريش
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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام قلق بشأن مئات الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع عديدة في سوريا.

كما أكد "دوجاريك" على الحاجة الملحة لتهدئة العنف على كل الجبهات بأنحاء البلاد.

ومساء أمس الخميس، استهدفت غارات إسرائيلية، مخازن للأسلحة ب القرب من مطار دير الزور العسكري، وقالت وسائل إعلام سورية أن المستودعات المستهدفة تتبع الميليشيات الإيرانية التي تركتها بدير الزور.

وقال الجيش الإسرائيلي، أن الطيران الحربي ألحق أضرارًا جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي السوري ودمر أكثر من 90% من صواريخ أرض جو.

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