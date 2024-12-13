مشاركة مرموش بديلًا لا تكفي لمنع خسارة فرانكفورت من ليون بالدوري الأوروبي

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، هزيمة من مضيفه أولمبيك ليون بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب جروباما، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

تواجد مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت، وشارك بديلًا أمام ليون في الدقيقة 63 بدلًا من زميله فارس شعيبي، وكانت النتيجة تشير بتقدم أصحاب الأرض 3-1، كما حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 80، وسجل هدف فريقه الثاني.

مرموش يسجل هدفًا في خسارة آينتراخت فرانكفورت من ليون

بدأ ليون اللقاء بقوة، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، وهدد مرمى رفاق مرموش في الدقيقة السابعة، ولكن ارتطمت كرة كورينتين توليسو بالعارضة.

قص أنسجار كناوف شريط أهداف المباراة في الدقيقة 19، ليضع زملاء مرموش في المقدمة، قبل أن يدرك ريان شرقي التعادل لصالح ليون في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عزز ماليك فوفانا تقدم ليون بهدف ثان في الدقيقة 50، قبل أن يحرز إرنست نوواما الهدف الثالث للفريق الفرنسي.

ونجح عمر مرموش في تقليص الفارق لصالح آينتراخت فرانكفورت، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من انفراد تام بحارس العملاق الفرنسي.

سجل عمر مرموش 4 أهداف وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت، خلال مشاركته في 6 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 13 نقطة، ليحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، ويتساوى معه ليون في عدد النقاط، لكن الأخير قفز إلى المرتبة الرابعة.