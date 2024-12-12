رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد شنيانغ جيان تشو الصينية

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، بمكتبه، وفدًا رفيع المستوى من جامعة شنيانغ جيان تشو بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة البروفيسورة يان ون فو، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما حضر اللقاء من الجانب الصيني البروفيسور هونغ سون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والبروفيسور تشن تشي لي، نائب رئيس الجامعة للتطوير والتخطيط، والبروفيسور شيان نينغ، عميد كلية الفنون والتصميم، والبروفيسور وانغ شينغ، مدير إدارة التبادل والتعاون الدولي بالجامعة.



ومن الجانب المصري، حضرت الدكتورة مروة حسان، مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذة الدكتورة يسرا الفار، والدكتور أحمد حسين، والدكتور شادي عوني، نواب مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة عهود علي رشوان، مدرس اللغة الصينية بكلية الآداب.

تناول اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين، وإمكانية عقد بروتوكول لتعزيز أطر التعاون في مجالات البحث العلمي والتبادل على مستوى الأساتذة والطلاب، وعقد اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات العلمية.

ورحَّب الدكتور شريف خاطر، في كلمته، بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين مصر والصين، مشيرًا إلى سعي جامعة المنصورة جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السمعة المتميزة عالميًّا، وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الجامعات من مختلف دول العالم.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى ترحيب الجامعة بفتح أبواب التعاون التعليمية والبحثية والتدريبية مع جامعة شنيانغ جيان تشو، وكذلك رغبته في أن يمتد التعاون إلى التوسع في دراسة اللغة الصينية بالجامعة مضيفا أن الجامعة تمتلك العديد من البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المعتمدة دوليًا، وأيضًا برامج تعليمية بالشراكة مع جامعات دولية، فضلًا عن تميز الجامعة في الجوانب التكنولوجية والتحول الرقمي، وحصولها على جوائز التميز الحكومي المصري في هذا الشأن، وكذلك حصولها على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر كما أن لديها قطاعًا طبِّيًّا يضم 13 مستشفى ومركزًا طبِّيًّا متخصصًا له سمعة ومكانة مرموقة محليًّا وعالميًّا، تم اعتماده من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، للحصول على البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية، فضلًا عن كون الجامعة قبلة للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث وصل عدد الطلاب الوافدين داخل الجامعة إلى 15 ألف طالب من 52 جنسية مختلفة.

ومن جانبها، عبرت البروفيسورة يان ون فو عن سعادتها بتواجدها داخل جامعة المنصورة التي تتمتع بسمعة أكاديمية كبيرة على المستوى الدولي، لما لمسته من مستوى متقدم في مختلف المجالات.

كما عبرت عن انبهارها بالقطاع الطبي داخل الجامعة، والتطور الملحوظ على المستوى الفني والعلمي، واستعرضت تاريخ تأسيس جامعة شنيانغ جيان تشو، والتي تقع في مقاطعة لياونينغ في شمال شرق الصين، حيث تأسست عام 1949، وهي واحدة من أقدم الجامعات في الصين، متعددة التخصصات وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات مختلفة، بما في ذلك الهندسة والهندسة المعمارية والإدارة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث تحتوي الجامعة على 21 كلية وبرنامج دكتوراه واحد و10 برامج ماجستير. وتقدم 56 تخصصًا جامعيًا، وتضم كليات علوم المواد والهندسة واللغات الأجنبية والاقتصاد الدولي، مؤكدة أن الجامعة تسعى لتدعيم العلاقات الدولية مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة العلمية المرموقة ووجهت الدعوة لرئيس جامعة المنصورة لزيارة الصين والتعرف أكثر على الجامعة، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك.

ودعا الدكتور طارق غلوش إلى فتح آفاق تعاون بين الجامعتين في مجال التعاون البحثي والنشر الدولي، وطرح فكرة لإنشاء مركز بحثي مشترك في إطار تنفيذ خطة جامعة المنصورة لربط البحث العلمي بالصناعة.

في نهاية اللقاء، قام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع جامعة المنصورة، كما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أن برنامج زيارة الوفد الصيني شمل جولة داخل جامعة المنصورة، تضمنت: كلية الفنون الجميلة، وكلية الهندسة، ومركز أمراض الكلى والمسالك البولية، ومركز الأورام، ومركز جراحة القلب والصدر.