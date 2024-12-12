رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل ختام الأنشطة الرياضية

شهد الدكتور شريف خاطر ، رئيس جامعة المنصورة، مساء اليوم الخميس، حفل ختام الأنشطة الرياضية بنادي جامعة المنصورة الرياضي، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و عمداء ووكلاء الكليات ، الدكتور السيد العيسوي المدير التنفيذي للنادي ، الكابتن مصطفى المعاملي المدير التنفيذي للقرية الأوليمبية، عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية.

ووجه خاطر التحية والتقدير لجهود القائمين على إدارة النادي والأنشطة الرياضية، كما توجه بالتهنئة لجميع الطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية، معرباً عن فخره واعتزازه بانجازهم وتفوقهم الرياضي، وحثهم على الاستمرار في التميز و التفوق رياضياً و دراسياً.

و أكد حرص إدارة الجامعة على العمل في إطار رؤية تطويرية، تقوم على الإستفادة القصوى من إمكاناتها المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، و حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات لمنسوبي الجامعة من أجل تهيئة بيئة محفزة للإبداع و التميز في مجال الرياضة.

وعبر الدكتور محمد عبد العظيم عن

سعادته بحضور هذا الاحتفال الرياضي الكبير، مؤكداً إن ما حققه الطلاب من إنجازات يجعلنا فخورين بهم، فالرياضة ليست مجرد هواية فقط، فهي تساهم في تعزيز الصحة العامة، وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا، مشيراً لاهتمام قطاع خدمة المجتمع بكافة الأنشطة الرياضية، والعمل على دمج الرياضة في جميع جوانب الحياة الجامعية.

تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية للطلاب وإلقاء الشعر ، ومجموعة من العروض للألعاب القتالية تضمنت، عرض الأساليب لأبنائنا من لاعبي رياضة الكونغ فو، الكاراتيه، الجودو.

كما اختتم الافتتاح بتكريم اللاعبين والأجهزة الفنية في مختلف الرياضات والذين حققوا العديد من الميداليات على المستوى المحلي والدولي، وهم: اللاعب مؤمن صبري، حصل على ذهبية بطولة الألعاب الأفريقية غانا 2024م، ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى، المدير الفني ومدرب اللاعب الدكتور محمد رمزي فرق كرة السلة تحت 14 عام وتحت 16 عام، الجهاز الفني لكرة السلة بقيادة الكابتن أسامة عبد العظيم ولاعبي التنس الأرضي تحت 10 سنوات مدربي الفريق ك/ محمد الشربيني و ك/ بسنت طارق، لاعبي التنس الأرضي فريق 12، 14 عام مدربي الفريق ك/ أحمد عبد الخالق و ك / عمار الشربيني، لاعبي الإسكواش بقيادة المدير الفني ك/ أحمد عبد الستار، لاعبي الجودو مدرب الفريق ك/ محمد المغربي، لاعبي التايكوندو بقيادة المدير الفني ك/ عزيزة السيد، لاعبي الكونغ فو مدرب الفريق ك / عمرو فرج، لاعبي الكيك بوكس بقيادة المدير الفني ك/ محمد سليمان مدرب الفريق ك/ عبد الرحمن الهمل، لاعبي السباحة بقيادة المدير الفني ك/ محمد رفعت، لاعبي الكاراتيه الممتاز والدرجة الأولى رجال وآنسات، لاعبي الكاراتيه منخب مصر الحاصلين على بطولات الجمهورية، لاعبي الكاراتيه الحاصلين على البطولات الفردية على مستوى الجمهورية، لاعبي الكاراتيه الحاصلين على البطولات الجماعية على مستوى الجمهورية، لا عبي السباحة بالزعانف الحاصلين ميداليات فردية وتتابعات في بطولة الجمهورية (2012 – 2011 – 2005- الأساتذة)، لاعبي 2010 – 2011، لاعبي 2012، لاعبي 2013 – 2014م.

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