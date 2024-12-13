كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، مساء أمس الخميس، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن يضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خطة مواجهة باتشوكا وتحفيظ اللاعبين خطة اللعب.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.

تاريخ مواجهات الأهلي وباتشوكا

وتتجدد المواجهات بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بعد 16 عاما من المباراة التي جمعت الفريقان يوم 12 ديسمبر الأول 2008 في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان.

وحقق فريق باتشوكا المكسيكي الفوز على الأهلي بنتيجة 4-2 بعد مباراة مثيرة تقدم فيها المارد الأحمر في الدقيقة 28 بهدف من نيران صديقة سجله فاوستو بينتو في مرماه.

وأضاف الأنجولي أمادو فلافيو الهدف الثاني في الدقيقة 45 ولكن الفريق المكسيكي انتفض وسجل هدفا في الدقيقة 47 عن طريق لويس مونتيسير وأحرز باتشوكا الهدف الثاني عن طريق كريستيان خيمينيز لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وتمكن الفريق المكسيكي في الوقت الإضافي من أحرز هدفين عن طريق داميان ألفاريز في الدقيقة 98 وكريستيان خيمينيز الهدف الرابع في الدقيقة 110.