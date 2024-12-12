الإثنين.. إعلان تفاصيل النسخة الأولى من مهرجان "جيميرجي مصر"

ينظم جيميرجي مصر مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من المهرجان في مصر، الذي ستستضيفه شركة إمكان مصر في مشروع البروچ خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، بهدف تعزيز الرياضات الإلكترونية كمجال واعد في مصر والمنطقة.

يتضمن المهرجان فعاليات مميزة على مدار ثلاثة أيام مع توقع حضور أكثر من 40,000 زائر، بالإضافة إلى شراكات مع كبرى العلامات التجارية والفرق المحترفة في الرياضات الإلكترونية.

يمثل المهرجان خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضات الإلكترونية وسط نمو عالمي متسارع.

جدير بالذكر أن إمكان هي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتنمية العقارية ، وهي مملوكة لمجموعة أبوظبي كابيتال (ADCG)، المطور الرائد بمحفظة استثمارية متنوعة تزيد علي 25 مليون متر مربع فى أهم المواقع الرئيسية بأهم دول العالم في قارتين مختلفتين. تضم أكثر من 26 مشروعًا، ومصممة لتناسب أنماط الحياة المختلفة القائمة على الابتكار والاستدامة. تضم قائمة مشروعات شركة إمكان عدة مشروعات في المغرب وسيشلز، ليمتد نشاط الشركة خارج الإمارات العربية المتحدة. وفى فرعها بمصر، يعتبر مشروع البروچ اولى مشاريع "إمكان مصر"، وهو مجتمعًا متكاملًا في مدينة هليوبوليس الجديدة، ويمتد على مساحة تزيد على 5 ملايين متر مربع.