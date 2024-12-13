اليوم.. كولر والشناوي يتحدثان في مؤتمر صحفي عن مباراة الأهلي وباتشوكا

يتحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عن مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الخامسة والربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت قطر باستاد «974».

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء السبت المقبل على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.