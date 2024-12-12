بهاء حلال: الاحتلال جعل سوريا دولة منزوعة السلاح.. ويسعى للسيطرة على الجولان

أكد العميد بهاء حلال، خبير عسكري، أن دولة الاحتلال تحاول أن تفرض الأمر الواقع في سوريا بهدف التأثير على المعارضة المسلحة ودفعها إلى التعامل مع إسرائيل كواقع سياسي وعسكري ما يثنيها عن معاداة تل أبيب، موضحا، أن الغارات الإسرائيلية دمرت القدرات العسكرية السورية بما في ذلك السلاح البحري وأنظمة الدفاع الجوي مما حول سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح.

وأشار حلال في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن إسرائيل تستهدف السيطرة على منطقة الجولان وجبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على الحدود اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة، مضيفًا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن نواياه بالسيطرة الدائمة على الجولان وهو ما يتماشى مع خطة شاملة لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة.

وتابع ، أن العملية الإسرائيلية تستهدف توسيع النفوذ الإسرائيلي ليشمل مناطق مثل جبل العرب محذرًا من أن هذا التوسع يمثل تهديدًا مباشرًا للدول العربية الأخرى وأنه قد يؤدي إلى تغيير جذري في موازين القوى في المنطقة.

