دورة تدريبية للعاملين بـ"مياه الفيوم" حول تقييم مخاطر بيئة العمل.. صور

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالفيوم اليوم، دورة تدريبية للعاملين بالشركة على كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل وإتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة، بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

في السياق قال المهندس محمد عبد الجليل النجار أن دورة تقييم المخاطر من الدورات الهامة، فمعرفة العاملين بإجراءات الوقاية من المخاطر للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.

وأكد دعم الشركة الكامل لكافة البرامج التدريبية بجميع التخصصات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة لتشكيل فرق عمل قوية تتمتع بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية اللازمة لتحسين وتطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية.

وشدد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة على حرص الإدارة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة وبدعم من رئيس الشركة لتدريب كافة العاملين بالشركة بمختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.

خلال الدورة قام العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بتدريب العاملين تدريب نظري على أنواع المخاطر و تدريب عملي على كيفية حصر مخاطر بيئة العمل.

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