نجم عربي يتصدر القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، والتي تضم أحد نجوم العرب المحترفين في الدوريات الخمس الكبرى.

تستضيف مدينة مراكش المغربية حفل تتويج الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والذي يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024

ضمت القائمة النهائية التي أعلنها «كاف» 5 مرشحين، هم: سيمون أدينجرا، لاعب منتخب كوت ديفوار وبرايتون الإنجليزي، سيرو جيراسي، مهاجم منتخب غينيا ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، أديمولا لوكمان، جناح منتخب نيجيريا ونادي أتالانتا الإيطالي، رونوين ويليامز، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا ونادي صن داونز الجنوب أفريقي.

ينافس الأهلي غريمه التقليدي الزمالك على جائزة أفضل ناد في أفريقيا، بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد إعلان القائمة النهائية للظفر بجائزة النادي الأفضل في القارة السمراء.

وكان «كاف» استبعد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.