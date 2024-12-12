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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمام أنظار مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع ليون بالشوط الأول

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت
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أنهى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الشوط الأول من مباراته ضد أولمبيك ليون الفرنسي متعادلًا بهدف لمثله، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب جروباما، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام ليون، ليشاهد الشوط الأول من المباراة من دكة الاحتياط.

مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ليون

بدأ ليون اللقاء بقوة، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، وهدد مرمى رفاق مرموش في الدقيقة السابعة، ولكن ارتطمت كرة كورينتين توليسو بالعارضة.

قص أنسجار كناوف شريط أهداف المباراة في الدقيقة 19، ليضع زملاء مرموش في المقدمة، قبل أن يدرك ريان شرقي التعادل لصالح ليون في الدقيقة 27.

سجل عمر مرموش 3 أهداف وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ليون سابعًا وفي رصيده 10 نقاط.

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