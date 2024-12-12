عادل الجندي: مصر نجحت فى الاستفادة من السياحة الريفية



كشف المهندس عادل الجندي، مسئول الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل استفادة مصر من السياحة الريفية، مشيرا إلى أن الريف الإنجليزي يعد أساس السياحة الريفية في مصر برغم أنه لم يمكن مخططا لكونه أحد أنواع تلك السياحة.

وأشار الجندي في مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة "صدى البلد"، إلى أن الدولة تهدف استفادة المواطن من خلال جذب العملة الصعبة، مضيفا أن السياحة الريفية تستخدم كل وسائل الريف القديمة والحديثة مثل «الساقية والطنبورة وطقوس ممارسة الفلاح في حقله منذ الاستيقاظ حتى الخلود للنوم».

ونوه أن الأمم المتحدة أطلقت مسابقة ومبادرة السياحة الريفية في 2021، وحصلت مصر على قائمة الترقي في قرية «فوة» التي لها علامة تجارية عالمية في المساجد القديمة وصناعة السجاد والبحيرات وصناعة المراكب وصناعة أشهر أنواع الفسيخ.

وبشأن سياحة سيوة، تابع الجندي: أطلقت عليها مدينة السياحة الريفية العلاجية الاستشفائية؛ بسبب ما تشهده المنطقة من سياحة العلاج بالملح الذي يساعد على الاستجمام والراحة، علاوة على الطراز المعماري والأثاثي للمدينة، منوها أن سيوة بها فندق لا يستخدم الكهرباء ولا الإنترنت، ويعتبر من أهم فنادق العالم؛ لمساعدة السائح على العودة بالروح مرة أخرى للحياة القديمة.



