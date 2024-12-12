ورشة عمل عن "تقنيات الترجمة الأدبية" بجامعة حلوان الأهلية

نظم برنامج الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية اليوم ورشة عمل بعنوان "تقنيات الترجمة الأدبية باللغة الإنجليزية"، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

جاءت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف السيد عطا أمين عام الجامعة.

قدم الورشة خبير الترجمة جمال الطحان، وركزت على أسس الترجمة الصحيحة والدقيقة، وآليات نقل المشاعر والأحاسيس دون الإخلال بالنص الأصلي.

تضمنت فعاليات الورشة لقاءً مميزاً مع نهى يحيى حقى والكاتب الإذاعي صلاح معاطي، اللذين تحدثا بعمق عن أدب يحيى حقى وخصائصه الأدبية المتميزة.

أشرفت على تنظيم الورشة عميدة كلية الآداب والمشرف على البرنامج الدكتورة مها حسني، ومنسق برنامج الترجمة المتخصصة الدكتورة إيمان رسلان.

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات الطلاب في مجال الترجمة الأدبية وفتح آفاق جديدة أمام الممارسين في هذا المجال الحيوي.