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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإثنين .. إعلان تفاصيل النسخة الأولى من مهرجان "جيميرجي مصر" بمشاركة عالمية

مهرجان جيميرجي
مهرجان جيميرجي
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ينظم جيميرجي مصر مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من المهرجان في مصر، الذي تستضيفه خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، بهدف تعزيز الرياضات الإلكترونية كمجال واعد في مصر والمنطقة.

يتضمن المهرجان فعاليات مميزة على مدار ثلاثة أيام مع توقع حضور أكثر من 40,000 زائر، بالإضافة إلى شراكات مع كبرى العلامات التجارية والفرق المحترفة في الرياضات الإلكترونية.
يأتي المهرجان نتيجة تعاون استراتيجي مشترك بين شركات رائدة في مجالات تنظيم وإدارة الفعاليات، والاستشارات الإعلامية، وصناعة التجارب، والتطوير العقاري.

 يمثل المهرجان خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضات الإلكترونية وسط نمو عالمي متسارع.

 

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