ورشة عمل حول النظام المصرفي بـ"تجارة حلوان الأهلية"

نظمت كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية اليوم ورشة عمل ناقشت كافة النواحي المالية والمصرفية وآلياتها.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الجامعة برفع الوعي والخبرات والمهارات الطلابية والتطبيق العملي للدراسة، لتأهيل جيل قادر على القيادة بسوق العمل.

أقيمت ورشة العمل تحت إشراف ومتابعة الدكتور جمال علي عميد كلية التجارة، والدكتورة هند عودة منسق برامج كلية التجارة، الدكتورة هبه عبد العاطى، الدكتورة سلفيا انيس، والدكتورة إنجي يحيى مسجلي برامج الكلية، وشارك فى التنظيم إتحاد طلاب كلية التجارة.

تناولت الورشة الإطار العام لنظم العمليات المصرفية وكيف تصبح موظف بنك وأهم القطاعات داخل البنك والتثقيف المالي والمهارات اللازمة للعمل في المؤسسات والبنوك.