ناشئات المقاولون 2009 تكتسح الإسماعيلي بثلاثية نظيفة

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 انتصارًا كبيرًا على فريق الإسماعيلي في إطار منافسات بطولة دوري الجمهورية، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بثلاثية نظيفة.

افتتحت التسجيل ملك أحمد محمد بهدف رائع، تلتها أمل محمد إبراهيم بالهدف الثاني، واختتمت ملك محمد أحمد المباراة بالهدف الثالث. كما تألقت حارسة مرمى الفريق، ريتال مهند، بتصديها لثلاثة أهداف محققة.

يعمل الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع، و الكابتن مجدي مصطفى مشرفا على جهاز الكرة النسائية، والكابتن مصطفى علي عبد الرحمن كمدير فني. ويضم الفريق أيضًا الكابتن إيمان السيد عبد المنعم مراد مدربة، والكابتن محمد يحيى مدرب للحراس، ودكتوره ميران محمود القط أخصائي تأهيل وإصابات، والكابتن آية أيمن إبراهيم إداري.