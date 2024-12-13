طلاب جامعة حلوان الأهلية يشاركون بـ«ورشة تدريب للفنون التشكيلية والحرف اليدوية»

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان الأهلية، أمس الخميس، فعالية التدريب الحرفي والفني، بالورش الفنية بحرم جامعة حلوان بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة، وذلك لتعزيز الروح الفنية وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلاب.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف السيد عطا أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أننا نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تمكين طلابنا من اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية والحرفية، لنعدهم لسوق العمل بشكل متكامل يجمع بين العلم والإبداع.

ركزت ورش العمل على التعريف بالقوالب الفنية وشرح آليات العمل التشكيلي والحرفي، حيث شهدت مشاركة واسعة من الطلاب المهتمين بتطوير مهاراتهم الإبداعية، ويأتي هذا في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تقديم تعليم متكامل يهتم بالجوانب المهارية والإبداعية للطلاب.