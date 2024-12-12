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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غزل المحلة يطرب مع شوقي غريب ويكتسح زد في كأس الرابطة

شوقي غريب مدرب غزل
شوقي غريب مدرب غزل المحلة
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في بداية قوية لمشواره تحت قيادة المدير الفني الجديد شوقي غريب، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في تحقيق فوز ساحق على ضيفه زد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

سيطر غزل المحلة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وترجم سيطرته إلى 3 أهداف في شباك زد.

غزل المحلة يتألق تحت قيادة شوقي غريب

افتتح زعيم الفلاحين التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق محمد حمدي زكي، الذي حول عرضية متقنة من عبده يحيى برأسية رائعة في الشباك.

ولم يكتف لاعبو غزل المحلة بهدف وحيد، حيث عززوا تقدمهم في الدقيقة 25 بهدف ثانٍ جاء من تسديدة صاروخية للمحترف حميدو من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة متقنة من محمد علي بن حمودة.

واستمر الضغط المحلاوي، ففي الدقيقة 38، تمكن عبده يحيى من استغلال خطأ فادح من حارس مرمى زد، ليسجل الهدف الثالث لفريقه، معززًا بذلك تفوق فريقه.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق زد العودة للمباراة، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 71 عن طريق شادي حسين من ركلة جزاء.

يعتبر هذا الفوز بداية قوية للمدرب شوقي غريب مع غزل المحلة، حيث قدم أداء جيدًا في أولى مباريات المدير الفني الجديد مع زعيم الفلاحين.

بفضل هذا الفوز، حصد غزل المحلة أول 3 نقاط له في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف البنك الأهلي بفارق الأهداف، في المقابل، تجمد رصيد زد بلا نقاط في المرتبة الرابعة.

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