وزير الشباب والرياضة يتفقد استعدادات ماراثون زايد الخيري

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات الدعاية الترويجية لماراثون زايد الخيري التي ينفذها متطوعي الوزارة.

و يأتي ماراثون زايد الخيري في نسخته التاسعة، المقرر تنظيمه بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجوائز مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

يُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويستهدف جذب 50 ألف مشارك.

وأوضح الوزير خلال جولته أن الأنشطة الترويجية تتم في عدد من المواقع الحيوية، منها المراكز التجارية مثل مول سيتي سنتر ألماظة، مول مصر، وجنينه مول، بالإضافة إلى الجامعات مثل الجامعة الألمانية، الجامعة الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السويس، فضلاً عن الأندية الرياضية الكبرى مثل نادي الزمالك، نادي الشيخ زايد، نادي النادى، نادي الصيد، نادي سموحة، ونادي سبورتنج بالإسكندرية، إلى جانب عدد من الميادين العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وتشجيع جميع فئات الشعب على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تعزز من قيم التضامن والعمل الخيري، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي في دعم هذا الحدث الكبير.

يُذكر أن ماراثون زايد الخيري يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية ذات الطابع الإنساني، حيث يتم تخصيص عوائده لدعم المبادرات الخيرية في مصر، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والإماراتي.