باحث: انهيار نظام الأسد زلزال يغير المعادلات التقليدية في المنطقة

علق خليل أبو كرش، الباحث في الشئون الإسرائيلية، على تصريحات جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في مؤتمره الصحفي الأخير، اليوم، بأن ميزان القوة في الشرق الأوسط تغير، موضحًا، أنه يقصد بها أن الديناميكيات الخاصة بمفهوم القوة في الشرق الأوسط شهدت تغيرات جوهرية في ظل تحول الأوضاع في سوريا، لافتًا إلى أنّ انهيار نظام الأسد يعد "زلزالًا" يغير المعادلات التقليدية في المنطقة ما يدفع إسرائيل إلى رفع سقف مطالبها في أي صفقة محتملة مع الفلسطينيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النظام السوري الذي استمر نحو 50 سنة تحت حكم عائلة الأسد لم يكن متصالحًا مع دولة الاحتلال وكان هناك تفكك واضح في ما يعرف بمحور وحدة الساحات الذي يضم طهران ودمشق وبيروت وغزة ما يؤدي إلى تراجع تأثير تلك الأطراف في المنطقة.

وذكر أن انهيار نظام الأسد يفتح المجال لسيناريوهات متعددة أولها تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ متصارعة وثانيها صعود نظام مدني جديد يوحد السوريين وثالثها تأسيس نظام فيدرالي يثير مخاوف دول الجوار نظرًا لتباين الفصائل المعارضة.

وأكد، على أهمية الدور العربي في هذه المرحلة لدفع سوريا نحو الاستقرار وبناء دولة مدنية وعلمانية فاعلة في المنظومة الإقليمية، موضحًا أن الاحتلال يستغل الوضع في سوريا لصالحه بما في ذلك فرض أمر واقع عبر إقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري وإضعاف القوى العسكرية السورية.