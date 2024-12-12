بمشاركة سعودية تاريخية.. روما يسحق سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي

قاد الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد فريقه روما الإيطالي لسحق ضيفه على سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

شارك سعود عبد الحميد أساسيًا مع روما ضد سبورتنج براجا، وقدم أداء مميزًا حيث سجل هدفًا وتسبب في طرد حارس الضيوف ماتيوس سانتانا في الدقيقة 68.

أنهى روما الشوط الأول متقدمًا بهدف للا شيء، عن طريق لورينزو بيليجريني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل سعود عبد الحميد الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 47، بعدما تلقى تمريرة من زميله الفرنسي مانو كونيه، حيث توغل من الناحية اليمنى وأطلق تصويبة فشل الحارس في التصدي لها.

واختتم ماريو هرموسو الثلاثية في الدقيقة 90+1، ليفوز روما على سبورتنج براجا بنتيجة 3-0، في ليلة تاريخية للكرة السعودية.

سعود عبد الحميد يتألق في فوز روما على سبورتنج براجا

يعتبر هدف سعود عبد الحميد إنجازًا تاريخيًا لكرة القدم السعودية، حيث أصبح أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى.

وقع سعود عبد الحميد على عقد مع نادي روما حتى يونيو 2028، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الهلال السعودي.

بفضل هذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 9 نقاط، يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 7 نقاط في المركز الـ23.