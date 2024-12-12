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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الكاثوليكوس آرام الأول

كنيسة السريان
كنيسة السريان
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تلقّى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اتصالاً هاتفياً من أخيه قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الأرثوذكس، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط،  للإطمئنان على قداسته وأبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سورية في ظلّ التطورات الأخيرة. 

وعبّر قداسته عن تضامنه الكامل مع أبناء الكنيسة مؤكّداً على دور الكنيسة والمسيحيين ورسالتهم الحضارية أينما حلّوا.

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