جاد شويري: بحب اللهجة المصري أكثر من اللبناني.. فيها رنة ومزيكا

الخميس 12/ديسمبر/2024 - 10:03 م

أكد الفنان اللبناني جاد شويري، أنه يفضل اللهجة المصرية أكثر من اللبنانية وهي التي وصلته لجمهور مصري كبير قائلا: "بفضل اللهجة المصرية أكثر من اللبنانية وهي وصلتني لجمهور مصري أكبر وأخذ عليا الموضوع ده في لبنان وتعرضت للنقد وده رأي واللي بحسه".

وأضاف جاد شويري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه من أول أغنية قدمها يحس اللهجة المصرية فيها رنة ومزيكا، مضيفا: "لو قلت اللهجة المصرية أحلى هل يعني أني مش بحب بلدي وبحب في بلدي حاجات كتير".



وتابع: "ليه الصدق دائما بيضايق الناس وأنا في لبنان بقول أوقات كلام مصري وبهزر بالمصري مع الناس، ولون غنائي الراب بيمشي مع اللهجة المصرية أكثر وباللبناني بتطلع غريبة واللي بعملها مزيكا راب خفيفة".