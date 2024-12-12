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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في غياب محمد عبد المنعم.. نيس يخسر أمام سان جيلواز بالدوري الأوروبي

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي
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تلقى فريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، هزيمة من أونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك بودوان في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت مباراة نيس ضد سان جيلواز، غياب محمد عبد المنعم للمرة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن مواجهة لوهافر في الدوري الفرنسي.

محمد عبد المنعم يغيب عن خسارة نيس من سان جيلواز

خرج محمد عبد المنعم عن قائمة مباراة اليوم؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية منذ أيام، ليضطر فرانك هايس مدرب نيس لاستبعاده من اللقاء.

قص إيفانوفيتش شريط أهداف المباراة في الدقيقة 33، ليضع سان جيلواز في المقدمة، قبل أن يدرك إيفان جيساند التعادل لرفاق عبد المنعم في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمرت نتيجة التعادل حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، لياتي إيفانوفيتش مجددًا ويسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+2.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نيس عند نقطتين فقط، يحتل بها المركز الـ35 قبل الأخير في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بينما رفع سان جيلواز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ17.

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