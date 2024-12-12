مروان عطية: كأس التحدي بطولة جديدة هدفنا التتويج بها

كشف مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يسعى إلى مواصلة ‏مشواره بكل قوة في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والتتويج بلقب كأس التحدي، لإضافة ‏بطولة جديدة إلى تاريخ الجيل الحالي من اللاعبين ودولاب البطولات بالنادي. ‏

وقال مروان عطية في تصريحات صحفية: كأس التحدي بطولة جديدة، لم يسبق للنادي أن توج بها من قبل، ونسعى إلى ‏الفوز بها وإسعاد جماهير النادي المتعطشة دائمًا للبطولات والداعمة بقوة للأهلي في جميع ‏مبارياته». ‏

وأوضح لاعب الأهلي أن الجهاز الفني يدرس الفرق المنافسة بشكل جيد، ويتم التحضير ‏لجميع المباريات وتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المناسبة لخوض المباريات، وأن مباراة بحجم ‏كأس التحدي سيكون لها حسابات خاصة وتحضير قوي من الجميع داخل الفريق. ‏



وأشار "عطية" إلى أن الفوز بالمباراة والتأهل إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة ‏يزيد من حماس اللاعبين ودوافعهم القوية، إلى جانب الحضور الجماهيري المنتظر والمتوقع ‏لدعم الأهلي امام فريق باتشوكا المكسيكي. ‏

وشدد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية، ويقدرون قيمة قميص الأهلي، وهدفهم دائمًا ‏رفع اسم النادي وبذل أقصى جهد في جميع المواجهات العالمية التي تحظى باهتمام كبير وتكون محط ‏أنظار الجميع. ‏

وواصل عطية حديثه مؤكدًا أن الجيل الحالي يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي من ‏خلال الفوز بالألقاب المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس التحدي، وهي البطولة الأهم في ‏حسابات النادي حاليًّا لحسم التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة بطل قارة أوروبا. ‏

وتحدث عن الموسم الحالي، مؤكدًا أن بدايته كانت موفقة مع الأهلي بعد التتويج بلقبين، وأن ‏الجميع عازمون على مواصلة تحقيق الألقاب والفوز بكأس القارات للأندية في شكلها الجديد، ‏والذي استطاع من خلاله الأهلي أن يتوج بأول لقب وهو كأس «إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ». ‏

واختتم مروان عطية تصريحاته، مؤكدًا أنه فاز بـ12 بطولة مع الأهلي خلال عامين، وأنه ‏يأمل في حصد المزيد من البطولات مع النادي وإسعاد الجماهير.‏