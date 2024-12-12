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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جاد شويري: لم أقدم كليبات مبتذلة وأرفض شهرة الأطفال من برامج المسابقات

الفنان اللبناني جاد
الفنان اللبناني جاد شويري
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أكد الفنان اللبناني جاد شويري، عدم ندمه على العمل مع أي شخص خلال مسيرته الفنية، قائلا: "لم أندم على أي حد اشتغلت معاه والناس اللي اختفوا في شغلي أنا كنت مخرج وفي اسماء استعراضيات اختفوا ودلوقتي ببص للحاجات اللي بعملها بطريقة تانية".

وأوضح جاد شويري، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما قدمه قبل ذلك.. الان حدث اشياء متطورة عنه في السوشيال ميديا والتيك توك، مضيفا: "لو اتعرض عليا كليب من اللي كنت بقدمها زمان مش هعملها الان ولم أقدم كليبات مبتذلة واللي مضايق مكنش يشوفها وبعمل اللي في مزاجي".

واستكمل: "برامج المسابقات لاكتشاف المواهب تسلية ولكن لا تقلل من الفن وأنا اتشهرت منها وهي تسلية حاجة كويسة وليه دائما نفتكر أن التسلية حاجة وحشة ولكن أنا ضد شهرة الاطفال من هذه البرامج وده هيؤثر عليهم نفسيا".

الفنان اللبناني جاد شويري السوشيال ميديا