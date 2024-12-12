قناة النهار تُعلن عودة الإعلامية ريهام سعيد بـ صبايا الخير

أعلنت شبكة تليفزيون النهار، عودة الإعلامية ريهام سعيد إلى شاشتها من جديد ببرنامجها الشهير “صبايا الخير”، اعتباراً من شهر يناير المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة النهار الإعلامي علاء الكحكي، في بيان صحفى، إنه سعيد بعودة الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدا ثقته في أنها ستمثل إضافة مهمة إلى القناة، خاصة أنها خاضت تجربة مميزة بالقناة استمرت عشر سنوات، مضيفا "النهار هي الشاشة التي تشعر ريهام بالاطمئنان فيها، وجميعنا سندعمها لتقديم محتوى يليق بها وباسم النهار ومصداقيتها".

ومن جانبها قالت ريهام سعيد، إن شبكة تليفزيون النهار هي بيتها الحقيقي، الذي شهد أنجح مراحل مشوارها الإعلامي، مضيفة "سنقدم نسخة متطورة تليفزيونيا من برنامج صبايا الخير على مستوى الشكل والمضمون، وسنبذل أقصى ما نملك من جهد ليأتي ملبيا للتطلعات واحتياجات المجتمع وينال ثقة المشاهدين".

فيما أكد محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، أن البرامج الاجتماعية ذات البعد الإنساني، شديدة الأهمية، وفي الوقت نفسه، تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب العرض والتناول، متمنيا أن تسهم برامج القناة في تحقيقها.