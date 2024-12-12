أكد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة كأس التحدي، المقرر إقامتها السبت المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة.
وقال أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن ثقته كبيرة في الجماهير التي ستكون حاضرة بقوة خلال مباراة كأس التحدي، لمساندة اللاعبين وتحفيزهم، كما حدث في المباراة الأولى أمام العين الإماراتي، عندما احتشدت الجماهير في استاد القاهرة وكانت كلمة السر في تتويج الأهلي بكأس «آسيا - إفريقيا- المحيط الهادي».
وأوضح أن مباراة كأس التحدي ستكون صعبة بالتأكيد، خاصة أن الفريق سيواجه مدرسة جديدة في كرة القدم، ودائماً يرتفع مستوى المباريات وتزيد صعوبتها في البطولات الكبرى بعد تخطي كل مرحلة.
وأعرب أبو علي عن سعادته الكبيرة بوجوده مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، مشددًا على أنه يبذل أقصى جهد خلال التدريبات ليكون عند حسن ظن الجميع وإسعاد الجماهير الداعمة للفريق.
وأشار إلى أن وجود ريال مدريد طرفًا في نهائي كأس القارات للأندية يزيد من الطموح والرغبة في الفوز بمباراة كأس التحدي، من أجل مواجهة عملاق قارة أوروبا، موضحًا أن اللعب أمام الريال حلم بالنسبة له، وإن حدث سيكون أول مباراة يخوضها مع الأهلي أمام ممثل قارة أوروبا على المستوى العالمي.
واختتم أبو علي تصريحاته قائلًا: «إن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، وإن الفريق يهدف إلى إسعاد جميع الجماهير، لا سيما الجماهير المنتظر حضورها في ملعب المباراة لدعم وتشجيع اللاعبين.
البوابة سبورت
وسام أبو علي: جاهزون لمواجهة باتشوكا وهدفنا التتويج بكأس التحدي
أكد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة كأس التحدي، المقرر إقامتها السبت المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة.