وكيل صحة المنوفية يعقد اجتماعا مع إدارة الأمومة والطفولة لاستعراض إنجازات أكتوبر ونوفمبر

عقد اليوم الخميس الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا بإدارة الأمومة والطفولة بقيادة الدكتورة مروة فتحي، بهدف التعريف وشرح آليات العمل داخل الإدارة ومناقشة إنجازاتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤.

خلال الاجتماع، تم طرح جميع ملفات العمل التي تشمل المبادرات الرئاسية التي تشرف عليها وتنفذها إدارة الأمومة والطفولة، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر لضعف وفقدان السمع، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الألف يوم الذهبية.

جدير بالذكر أن تقييم إدارة المبادرات لهذه المبادرات كان مرضيًا، حيث حصلت المحافظة على المركز الثاني في مبادرة الأم والجنين، وحققت نسبة رضا عالية للمنتفعين وجودة الخدمة في مبادرة السمعيات , كما تم تكريم منسقي مبادرتي فحص الزواج والأم والجنين كأفضل منسقين على مستوى الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع خدمات وبرامج الحد من الأمراض المسببة للإعاقات والأمراض الوراثية، ضمن البرنامج القومي للكشف المبكر عن أمراض الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتونيوريا، حيث حصلت المحافظة على المركز الثاني خلال الشهرين الماضيين بتقدير ممتاز، تم أيضًا مناقشة خدمات المركز العلاجي لأمراض التمثيل الغذائي.

تمت مناقشة وضع صرف الألبان الصناعية المدعمة في ظل الضوابط الجديدة التي تم تطبيقها منذ أسبوعين، مقارنةً بالوضع قبل التطبيق، مع طرح التحديات الحالية.

شمل النقاش ضرورة الاجتماع بالمسئولين عن إعداد وكتابة التقارير الطبية بالمستشفيات الحكومية وضرورة إحكام الرقابة عليها، بالإضافة إلى تدريب أطباء لجان دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على الأدوية المدرجة بالقرار الوزاري من خلال وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية.

كذلك، تناول الاجتماع صرف المغذيات الدقيقة للأطفال والحوامل، وبرنامج ترصد وفيات الأمهات، وباقي خدمات متابعة الحمل والأطفال حتى عمر خمس سنوات، وخدمة الأطفال المعثور عليهم كريمي النسب في داري ميت خاقان وهورين.

في ختام الاجتماع، أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من جميع أعضاء الإدارة ووجه لهم الشكر، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية في المنوفية.