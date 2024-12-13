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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مع إشراقات عام 2025.. تعرف على أكثر الأبراج ثروة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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مع إشراقات العام الجديد 2025، تحدث تغيرات جذرية لبعض الأبراج إذ يصبح لديهم أموالا كثيرة حيث أجمع على ذلك علماء الفلك. 

وترصد «البوابة نيوز» تلك الأبراج خلال السطور التالية، ومنها "برج الثور، والأسد، والعذراء 

الثور 

يميل للجانب العملي وعلى ذلك يشهد مواليده تغيرات جذرية منها أنه سيمتلك أموالا كثيرة. بفضل ما سيتاح له من فرص مادية متميزة. 

الأسد  

يميل للثقة بنفسه وسيجد ثقته بنفسه تتحقق بما يحققه من نجاح وذلك على المستوى المادي إذ ستتاح له فرص كثيرة تعزز من  وضعه  المادي. 

العذراء 

يميل إلى أن يتحمل المسؤولية فيفعل الشيء على أكمل وجه وعلى ذلك تتوفر له الاستثمارات بشكل واسع  يوفر له فرص لزيادة أمواله بدخوله فى مشاريع كثيرة تتيح له الفرصة من الدخول فى استثمارات كثيرة تحقق له الثروة.  

الأسد الثور العذراء أكثر الأبراج ثروة علم الابراج