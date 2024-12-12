مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد خفض أسعار الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، على انخفاض طفيف، بعد أن تحولت ما بين خسائر ومكاسب متواضعة، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعلى صعيد التداول، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التعاملات انخفاضًا بنسبة 0.14% بمقدار 0.75 نقطة ليصل إلى 519 نقطة، كذلك تراجع مؤشر "IBEX35" الإسباني بنسبة 0.21% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 11764 نقطة.

وخسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.03% بمقدار نقطتين ليصل إلى 7420 نقطة، فيما صعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.12% بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 8311 نقطة.

كما زاد مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.13% بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 20426 نقطة، وارتفع مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي بنسبة 0.36% بمقدار 126 نقطة ليصل إلى 34857 نقطة.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - خفض معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 3٪، ما يمثل خفضًا إجماليًا بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ أن بدأ البنك دورة التيسير الحالية في يونيو الماضي.

وانخفضت قيمة عملة "اليورو" الأوروبية في البداية مقابل قيمة عملة "الدولار" الأمريكية بعد الإعلان، فيما تعافى اليورو من الخسائر وسجل آخر مرة ارتفاعًا بنسبة 0.18٪ ليصل إلى 1.051 لكل واحد دولار أمريكي.

وعلى صعيد متصل، خفض البنك الوطني السويسري معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق اليوم، متجاوزًا التوقعات بخفض أصغر، وسط صراع مستمر مع التضخم المنخفض والفرنك السويسري القوي.