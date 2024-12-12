مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا من فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا من مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دوسان أرينا في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي مانشستر يونايتد لهز شباك فيكتوريا بلزن.

مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

وفي الشوط الثاني، باغت فيكتوريا بلزن ضيفه مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 48، عن طريق ماتي فيدرا.

حاول اليونايتد تعديل النتيجة وكثف محاولاته الهجومية، التي أسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة 62 بواسطة راسموس هويلوند.

وفي الوقت القاتل، سجل هويلوند هدف فوز الشياطين الحمر على فيكتوريا بلزن، وذلك في الدقيفقة 88 من صناعة برونو فيرنانديز.

بتلك النتيجة، ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فيكتوريا بلزن عند 9 نقاط في المركز الـ15.