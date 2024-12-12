خبير: مصر تبذل مجهودًا كبيرًا في الترويج السياحي

قال عامر الشمري، الخبير السياحي، إن السوق الصيني والهندي أحد الأسواق التي تم افتتاحها مؤخرا في مصر ويتم التعامل معهم طوال العام، موضحًا أن السياحة الصينية تأتي للمناطق السياحية المصرية طوال العام بما فيها العلمين الجديدة في الشتاء وواحة سيوة والغردقة والأقصر.

وأضاف “الشمري”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر تشهد رواجًا سياحيًا متميزًا وسيستمر حتى نهاية الموسم الشتوي، مؤكدًا أن الأقصر وأسوان كاملة العدد وشهدوا زيادة في نسبة الأسعار من 30% إلى 35% مما يعود بالنفع على جلب العملة الصعبة للدولة.

وأوضح أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا في الترويج السياحي بأسلوب علمي، ومصر تُشارك في كل المعارض السياحية الموجودة بالعالم، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة على وجه الأرض لديها هرم مثل مصر، وهي علامة مهمة ويأتي السائحون لها من جميع أنحاء العالم، والمعابد المصرية لها سحرها ولا جمالها.

ولفت إلى أن الأجواء في مصر خلال فترة رأس السنة والكريسماس تختلف تمامًا عن أوروبا، حيث الطقس في مصر معتدل ورائع، موضحًا أن الموسم السياحي الشتوي يبدأ في مصر منذ شهر أكتوبر ويستمر حتى بداية مايو، بينما يشهد هذا الموسم طلبًا كبيرًا على السياحة الثقافية.