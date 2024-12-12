ترامب: مشكلة الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا من أوكرانيا لكنها أسهل في الحل

يرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن ما يحدث في الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا من مشكلة روسيا وأوكرانيا، لكنه أسهل في الحل، ولم يجدد التزامه بحل الدولتين، قائلًا إن هذا الحل ليس سوى أحد الخيارات العديدة المتاحة في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ترامب مع مجلة "تايم" الأمريكية التي اختارته، اليوم الخميس، شخصية العام 2024، وتحدث خلالها عن عدة قضايا بينها الشرق الأوسط وأوكرانيا وإيران.

وقال ترامب إنه سيتم التوصل إلى حل في الشرق الأوسط، فهو أكثر تعقيدًا من روسيا وأوكرانيا، لكنه يعتقد أنه أسهل في الحل.

وأضاف ترامب أن "السابع من أكتوبر كان أمرًا مروعًا"، للعالم بأسره وليس إسرائيل فقط، وتساءل عن أسباب عدم عودة الرهائن المحتجزين حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم "ربما قتلوا".

وبسؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعطاه أي ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب، قال ترامب: "لا أريد أن أقول ذلك، ولكنني أعتقد أنه يشعر بالثقة فيّ، وأعتقد أنه يعرف أنني أريد أن تنتهي الحرب. أريد أن ينتهي كل شيء. لا أريد أن يُقتل الناس من أي من الجانبين، وهذا يشمل روسيا أو أوكرانيا أو الفلسطينيين والإسرائيليين وكل الكيانات المختلفة الموجودة في الشرق الأوسط".

ولم يبد ترامب في مقابلته مع "تايم" ملتزمًا بمواصلة حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ كان قد قدم خطة سلام في ولايته الأولى كرئيس تستند إلى حل الدولتين.

وقال ترامب: "أريد سلامًا دائمًا. إنني لا أقول إن هذا سيناريو محتمل جدًا.. أريد سلامًا حيث لا يكون لدينا السابع من أكتوبر بعد ثلاث سنوات أخرى. يمكنك القيام بذلك على أساس حل الدولتين، ولكن هناك طرق عديدة يمكن القيام بها. أود أن أرى الجميع سعداء"، مضيفًا: "أؤيد خطة سلام، ويمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة".

وبسؤاله عما إذا كان لا يزال يدعم حل الدولتين، قال ترامب: "أؤيد أي حل يمكننا القيام به لتحقيق السلام. هناك أفكار أخرى غير حل الدولتين، لكنني أؤيد أي شيء، أي شيء ضروري لتحقيق السلام الدائم. لا يمكن أن يستمر الأمر بحيث ينتهي بك الأمر كل خمس سنوات إلى مأساة. هناك بدائل أخرى".

وأشار ترامب إلى أنه منع نتنياهو من ضم الضفة الغربية المحتلة في ولايته الأولى، لكنه لم يقل ما إذا كان سيفعل ذلك مرة أخرى، وقال: "سنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عما إذا كان يثق في نتنياهو، قال الرئيس الأمريكي المنتخب: "لا أثق في أي شخص".

وردًا على سؤال حول احتمالات خوض حرب مع إيران خلال ولايته القادمة، قال ترامب: "أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية".