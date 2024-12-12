صحة المنوفية: مستشفى بركة السبع المركزي تتلقى تجهيزات طبية بمشاركة مجتمعية

صرح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، أنه فى إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني تلقت مستشفى بركة السبع المركزي مجموعة من التجهيزات الطبية وغير الطبية كمشاركة مجتمعية لدعم الخدمات الصحية بالمستشفى، بحضور والمهندس محمد موسى والحاج وحيد عامر، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي , والدكتور هيثم سلامة مدير إدارة الأشعة , والدكتور أحمد شاهين مدير المستشفى , و محمد عبد الباري مسئول العلاقات العامة بالمستشفى .

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والمستشفى لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين , وتضمنت التجهيزات أجهزة طبية حديثة وأدوات ضرورية لدعم مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، بالإضافة إلى تجهيزات غير طبية لتحسين بيئة العمل وتوفير الراحة للمرضى والزوار.

وأكد الحضور على أهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحقيق التواصل الفعال بين المؤسسات الصحية والمجتمع المحلي لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.