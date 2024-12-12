"القاهرة الإخبارية" ترصد توافد السوريين عبر معبري باب السلامة وكسب الحدوديين مع تركيا

قال عبد الناصر سنجي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من ولاية كلس التركية، إنه جرى فتح معبري "كسب" و"باب السلامة" الحدوديين من أجل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وأوضح أن هناك تسعة معابر تربط بين تركيا وسوريا لتيسير حركة العبور بين البلدين.

وأضاف سنجي، خلال جولة المراسلين عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحركة على معبر "باب السلامة" بدت هادئة في ساعات الصباح الأولى، حيث تتوجه الأسر السورية إلى المعبر بحقائبها و أمتعتها للعودة إلى الأراضي السورية. وأشار إلى أن مخيم كلس، الذي كان مخصصًا لإيواء اللاجئين، أصبح الآن مركزًا لترحيل السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.

وأوضح المراسل أنه لا توجد أرقام رسمية صادرة عن السلطات التركية بشأن أعداد العائدين، لكن التقديرات تشير إلى عبور ما بين 1000 و2000 شخص يوميًا إلى سوريا، سواء كانوا من اللاجئين أم غيرهم.

وأشار سنجي إلى أن اللاجئين السوريين الراغبين في العودة يُطلب منهم توقيع تعهد لدى إدارة الهجرة والجوازات التركية، يلتزمون فيه بعدم العودة إلى تركيا مجددًا إلا من خلال الحصول على تأشيرة دخول رسمية، سواء كانت سياحية أو أي نوع آخر من التأشيرات التي تُصدر من القنصليات أو السفارة التركية. ومن المتوقع أن تفتح السفارة التركية أبوابها في سوريا خلال الأيام المقبلة.