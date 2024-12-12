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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قصة فيلم "إلى عالم مجهول" الذي تسبب في فوز الفلسطيني محمود بكري بجائزة أفضل ممثل

فيلم الى عالم مجهول
فيلم الى عالم مجهول
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حصد الممثل الفلسطيني محمود بكري، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم إلى عالم مجهول، وذلك خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

قصة فيلم “الى عالم مجهول”

و يسلط الفيلم الفلسطيني "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل، الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا، ويؤدي بطولته محمود بكري، وآرام صباح، وإنجليكا بابوليا، ومحمد الصرافة، ومنذر رياحنة، وكتب السيناريو مهدي فليفل، بالاشتراك مع فيصل بوليفة وجيسون ماك كولجن.

 وشاركت في إنتاجه 7 دول هي فلسطين، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وألمانيا، والسعودية، وقطر، وحاز الفيلم على اهتمام كبير خلال عرضه بمهرجان البحر الاحمر السينمائى الدولى، حيث نفذت تذاكره.

 

وتدور أحداث الفيلم حول الفلسطينيان "شاتيلا" وابن عمه "رضا" اللذان يغادران مخيم "عين الحلوة" بلبنان إلى أثينا لرغبتهما في الهجرة إلى ألمانيا، يحلم "شاتيلا" بافتتاح محل صغير هناك ليجمع شمله مع زوجته نبيلة وطفله الصغير اللذين تركهما، حيث يؤكد "شاتيلا" أن مهمته ستكون سهلة لبراعة زوجته بالطبخ، وأن الجميع حين يُشم رائحة طعامها سوف يصبحون زبائن دائمين له.

 

الممثل الفلسطينى محمود بكري إلى عالم مجهول حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مخرج مهدي فليفل