وزير الشباب يشهد احتفالية تجهيز 1000 عروس بمحافظة الجيزة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لتجهيز 1000 عروس من بنات المحافظة، والتي أقيمت اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد الاحتفالية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ولفيف من الشخصيات العامة.



وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد السيد رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي نفذها حزب مستقبل وطن تماشيا مع سياسة الحزب تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.



كما تم عرض فيلم تحت عنوان "رسالة من بنات مصر"، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية، لأنه تم تجهيزهن في إطار مبادرة " فرحة ولادنا".

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح التكافل المجتمعي، مشيدًا بجهود حزب مستقبل وطن في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مبادرات نوعية تساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأكد الوزير أن هذه المبادرات تعزز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لدعم استقرار الأسرة المصرية.

وأكدت الاحتفالية على أهمية تعزيز الجهود المجتمعية لدعم الأسر المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الفعالية كجزء من سلسلة من المبادرات التي يطلقها حزب مستقبل وطن لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية.